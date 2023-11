Defesa Civil alerta para ‘chuva severa’ em dias de shows de Taylor Swift em SP

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 23/11/2023 - 5:42 Para compartilhar:

A Defesa Civil de São Paulo emitiu nesta quarta-feira um alerta para “chuva severa” na região metropolitana da capital paulista entre esta quinta-feira e o sábado. O período abarca datas de shows da cantora americana Taylor Swift, que se apresentará no Allianz Parque na sexta, no sábado e no domingo.

Segundo o órgão, há condições para temporais com raios, granizo e rajadas de vento entre 40 km/h e 80 km/h. No período, além do vento, a Região Metropolitana de São Paulo pode ter uma chuva acumulada de até 175 milímetros.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo (CGE), na quinta-feira (23), a previsão é de calor, mas no período da tarde, a cidade recebe uma frente fria que traz pancadas de chuva de forma generalizada, acompanhada de descargas elétricas e rajadas de vento.

Na Grande São Paulo, são esperados 125 mm de chuva acumulados em apenas três dias. Como comparação, a média histórica de chuvas no mês inteiro de novembro na capital paulista é de 135,5 mm. Ou seja, de quinta a sábado deve chover praticamente o mesmo volume esperado para todo o mês.

Em outras regiões, o volume de chuva deverá ser ainda maior, segundo a previsão da Defesa Civil. No litoral norte, e nas cidades de Campinas e Sorocaba, no interior, por exemplo, são esperados 170 mm nos próximos três dias.

No último fim de semana, também havia previsão de um forte temporal que levou a Defesa Civil a orientar o cancelamento de festividades a céu aberto. As chuvas, porém, não chegaram a assustar na capital paulista.

