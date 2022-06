Defesa Agropecuária/Paraná: cadastramento de rebanhos termina em 30 de junho

São Paulo, 20/06 – A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) informou que a atualização cadastral anual do rebanho paranaense se encerram em 30 de junho. De acordo com a agência, a declaração possibilita ao Estado planejar as ações de vigilância sanitária para conter eventuais surtos de doenças nos animais, com foco especial no controle da febre aftosa. O Estado tem certificação de área livre de febre aftosa sem vacinação concedida pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE).

Segundo a agência, a partir de 1º de julho, as propriedades que não tiverem atualizado o cadastro estarão impedidas de retirar as Guias de Transporte Animal (GTA), documento necessário para movimentar os rebanhos. Até a última quarta-feira (15), 57% do rebanho paranaense estava com cadastro atualizado, afirmou a Adapar. Os únicos municípios que alcançaram a totalidade do rebanho cadastrado foram Ivatuba e São Manoel do Paraná, segundo a agência. A atualização é exigida para todas as espécies animais existentes nas propriedades (bovinos, búfalos, equinos, asininos, muares, suínos, ovinos e caprinos).