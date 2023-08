Defesa aérea derruba drones na região de Moscou

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/08/2023 - 23:10 Compartilhe

A defesa aérea russa derrubou drones, nesta quarta-feira (23, noite de terça em Brasília), na região de Moscou, alvo de ataques pelo sexto dia consecutivo, anunciou o prefeito da capital, onde a imprensa reportou que uma forte explosão foi ouvida durante a madrugada.

Segundo o prefeito Sergei Sobyanin, um drone caiu no distrito de Moshaysky; outro, no distrito de Mozhaisky; e um terceiro foi derrubado no distrito financeiro da City de Moscou, onde atingiu um prédio. Não houve vítimas.

A agência de notícias russa RIA Novosti reportou uma explosão no distrito da City de Moscou. “Pouco depois, subia fumaça dos prédios na mesma região”, acrescentou. Segundo a agência de notícias estatal Tass, um prédio em construção sofreu danos menores.

A Tass informou que os aeroportos de Vnukovo, Domodedovo e Sheremetyevo interromperam suas atividades.

