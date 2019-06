Defensores de Moro e da Lava Jato fazem ato na Avenida Boa Viagem, Recife

No Recife, o ato em defesa do ministro Sérgio Moro foi realizado na Avenida Boa Viagem, zona sul do Recife. Vestidos de verde e amarelo, manifestantes carregavam bandeiras do Brasil e cartazes. Eles cantaram o Hino Nacional e gritaram palavras de ordem em defesa da Lava Jato, pela aprovação da Previdência e outras pautas defendidas pelo governo Bolsonaro. Dois trios elétricos acompanharam as atividades durante o percurso, de aproximadamente 1,5 km.

Para a dentista Sabrina Soares, de 55, demonstrar apoio ao ex-juiz e à Lava Jato é uma “obrigação de qualquer cidadão de bem”. “Estão tentando desestabilizar uma pessoa que deu sangue e suor por nosso Brasil. O ministro Sérgio Moro é um herói. Não podemos deixar que esses corruptores consigam diminuir sua imagem e seu trabalho. O Brasil é um antes da Lava Jato e outro após”, destacou Sabrina, que foi à manifestação acompanhada do marido, Eliel Soares, e das duas filhas, Liana e Cíntia, de 23 e 17 anos.

Uma das coordenadoras do Movimento Vem Pra Rua, que comandou os atos em Pernambuco, Maria Dulce Sampaio, fez questão de destacar o caráter “suprapartidário” da manifestação. “Estamos mais uma vez nas ruas pelo Brasil e pelos brasileiros. Exigimos a aprovação da reforma da Previdência e do pacote anticrime. E , claro, prestar nosso apoio irrestrito à Operação Lava Jato e ao ministro Sérgio Moro. Precisamos é de mais homens como ele para continuar desmontando esquemas de corrupção e punindo os culpados”, pontuou.

Acompanhada de três amigas, a artista plástica Mércia Dantas, de 56 anos, também esteve no ato. “Nunca perdi nenhum dos atos em apoio à Lava Jato. Faço questão de vir porque acredito que cada um tem que lutar pelo que acredita e defende. E eu defendo a honestidade e o meu país”.

A organização do evento e a Polícia Militar não divulgaram a estimativa de público.