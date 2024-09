Defensora ambiental é libertada no Vietnã

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/09/2024 - 12:10 Para compartilhar:

A célebre ativista ambiental e de direitos humanos vietnamita Hoang Thi Minh Hong, que estava detida há um ano, foi libertada, anunciou seu marido neste sábado (21).

“Ela foi libertada ontem, foi inesperado”, disse seu marido Hoang Vinh Nam à AFP.

“É ótimo, ela está bem e com boa saúde”, acrescentou ele, observando que a ativista de 52 anos estava detida até ontem em Gia Lai, uma área montanhosa na região central do Planalto do Vietnã.

Outro importante defensor dos direitos humanos do Vietnã, Tran Huynh Duy Thuc, também foi libertado, de acordo com seu amigo e advogado, Le Cong Dinh.

Essas libertações ocorrem horas antes da visita do presidente e secretário geral do Partido Comunista do Vietnã, To Lam, aos Estados Unidos, onde participará da 79ª Assembleia Geral das Nações Unidas.

Ele também participará de um evento que marcará o 30º aniversário do estabelecimento de relações com Washington e o primeiro ano de uma parceria estratégica abrangente entre os dois países, de acordo com a mídia local.

A ativista ambiental havia sido condenada em setembro de 2023 a três anos de prisão por evasão fiscal ligada à ONG Change, que ela fundou para promover a luta contra as mudanças climáticas e o tráfico de animais no país.

No mesmo ano, outros quatro ativistas ambientais foram presos pelo mesmo motivo no Vietnã, onde o governo comunista demonstra pouco interesse em questões ambientais e não tolera qualquer tipo de oposição, que geralmente é punida com prisão.

