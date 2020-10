Defensor da cloroquina e contra isolamento social, senador Arolde de Oliveira morre de Covid-19

Morreu na noite desta quarta-feira (21) o senador Arolde de Oliveira (PSD-RJ), aos 83 anos, em decorrência da Covid-19. A informação foi divulgada pela família em suas redes sociais.

Arolde, que é o primeiro congressista brasileiro em exercício a morrer em decorrência da Covid-19, foi deputado federal por nove mandados consecutivos e acabou eleito senador pelo Rio de Janeiro nas eleições de 2018, junto com o filho do presidente Jair Bolsonaro, Flávio (Republicanos), que o homenageou em suas redes.

DEFENSOR DA CLOROQUINA E CONTRA ISOLAMENTO SOCIAL

Em abril deste ano, Arolde, que era um aliado do presidente Jair Bolsonaro, fez postagens em seu Twitter defendendo o uso da cloroquina no tratamento contra a covid-19.

“Na medicina pode ser recomendável ter uma segunda opinião. O tratamento do covid-19 com cloroquina divide a opinião dos especialistas. Fico com a sugestão do uso do medicamento desde o início, como quer o Presidente @jairbolsonaro além de isolamento social seletivo. Porque?”

“…porque é preciso resolver o hoje pensando no amanhã. Hoje é urgente salvar vidas, amanhã salvar empregos, renda e empresas. Essas duas ondas, saúde e economia, já estão entrelaçadas e sinalizam para miséria, fome e caos. Esse é o dilema de @jairbolsonaro e @lhmandetta”

O senador também criticou o isolamento social, a que chamou de “inutilidade”, disse que o coronavírus era um “vírus chinês” e atacou as autoridades que recomendavam o isolamento, chamando-os de “alarmistas por conveniência”.

Em agosto, Arolde questionou o número de óbitos no Brasil pela covid-19, chamando de “efeito covidão”, em comparação ao número total de óbitos no país em 2019, afirmando que “muita gente vai responder por crime de corrupção e até de homicídio”.

