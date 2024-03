Defensivos: FMC anuncia nova liderança na América Latina

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/03/2024 - 14:47 Para compartilhar:

A empresa agrícola FMC anunciou nesta quarta-feira, 20, que Renato Guimarães será o novo presidente da companhia na América Latina, a partir de 1º de abril. Além dele, Darren Dillenbeck, atual presidente da FMC EUA, passará a ocupar o cargo de presidente da FMC América do Norte na mesma data.

Em nota, a FMC destacou que Dillenbeck aumentou a participação de mercado e introduziu com sucesso diversos novos produtos nos Estados Unidos e no Canadá. Em relação à Guimarães, a empresa reforçou que ele “traz mais de três décadas de experiência no agronegócio para seu novo papel de liderança na região da América Latina”. No Brasil, ele ocupou cargos de liderança na Syngenta e Sinagro.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias