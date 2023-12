Defensivos: Agricultura registra 55 novos produtos; autorizações somam 365 no ano

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/12/2023 - 16:13 Para compartilhar:

Brasília, 29/12 – O Ministério da Agricultura registrou 55 novos defensivos agrícolas formulados para controle de praga. O registro foi publicado no ato 60 do Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas da Secretaria de Defesa Agropecuária da pasta no Diário Oficial da União nesta sexta-feira. Desses produtos, 19 são de baixo impacto, segundo a pasta.

No ano, o ministério registrou total de 365 agroquímicos, sendo 90 produtos que são considerados de baixo impacto – de origem biológica, produtos fitossanitários com uso aprovado para agricultura orgânica, produtos semioquímicos e reguladores de crescimento.

O ministério esclareceu que os ativos aprovados estão registrados ou nos Estados Unidos ou na União Europeia ou na Austrália. “Muitos desses produtos conforme as novas definições da Lei 14.785/2023 são produtos genéricos ou produtos idênticos”, afirmou a pasta. De acordo com o ministério, os produtos registrados foram analisados e aprovados pelos órgãos responsáveis pela saúde, meio ambiente e agricultura, conforme os critérios científicos e alinhados às práticas internacionais.

