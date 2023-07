Defensivos: Agricultura registra 30 produtos; seis são de baixo risco

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/07/2023 - 18:06 Compartilhe

São Paulo, 20/07 – O Ministério da Agricultura registrou mais 30 defensivos agrícolas, seis deles de baixo impacto, sendo quatro destinados para uso na agricultura orgânica, informou a pasta. Os registros foram oficializados em ato do Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas da Secretaria de Defesa Agropecuária, publicado no Diário Oficial da União. São classificados como defensivos de baixo risco, ou baixo impacto, os produtos biológicos, macrobiológicos, semioquímicos, extratos vegetais, reguladores de crescimento ou agricultura orgânica.

Em nota, o ministério destacou que, dos produtos biológicos, a vespinha Diachasmimorpha longicaudata foi o primeiro desse tipo registrado no Brasil para controle de diversas espécies de moscas-das-frutas. De acordo com a pasta, o registro foi concedido como “produto fitossanitário com uso aprovado para a agricultura orgânica” e fruticultura convencional.

“Além de ser um produto registrado com ativo novo, o produto se destaca por ser recomendado para o controle da mosca-da-carambola (Bactrocera carambolae). Apesar do nome, essa espécie de mosca-das-frutas ataca uma diversidade muito grande de frutos e é uma das pragas de maior importância econômica para o Brasil. Com esse registro trazemos a possibilidade de agregar a primeira técnica de controle biológico ao subprograma oficial de supressão com vistas à erradicação de Bactrocera carambolae, executado pelo Mapa”, disse a chefe da Divisão de Registro de Produtos Formulados, Tatiane Nascimento.

Dentre os químicos aprovados, o ministério destacou a aprovação de um fungicida novo, o mefentrifluconazole, que possui registro em outros países como Estados Unidos e União Europeia. Segundo o ministério, este ano foram registrados 151 defensivos, sendo 34 de baixo impacto. A pasta informou que os insumos químicos aprovados utilizam ingredientes ativos já registrados anteriormente no País, após análise e aprovação dos órgãos da saúde, do meio ambiente e da agricultura.

