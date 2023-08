Defensa aérea russa destrói drone sobre Moscou, diz ministério

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/08/2023 - 23:22 Compartilhe

As defesas antiaéreas russas derrubaram um drone que sobrevoava Moscou, informou nesta sexta-feira (18, noite de terça em Brasília) o Ministério da Defesa russo, no último ataque deste tipo lançado contra a capital.

O ministério explicou que a Ucrânia realizou o ataque às 04h00 de quarta-feira no horário local (22h00 de terça em Brasília) “usando um veículo aéreo não tripulado contra objetivos em Moscou e a região de Moscou”.

Um drone, após ter sido exposto às armas de defesa aérea, mudou sua trajetória e caiu em um edifício não residencial na área do aterro Krasnopresnenskaya em Moscou, afirmou o ministério em seu canal no Telegram.

O aparelho caiu “na área do Centro de Exposições e não causou danos significativos ao prédio”, disse o prefeito da cidade, Sergei Sobyanin, acrescentando que não houve vítimas confirmadas.

A agência de notícias estatal russa TASS informou que, de acordo com os serviços de emergência, uma das paredes do pavilhão havia desabado parcialmente.

Esta mesma fonte também observou que o espaço aéreo ao redor do Aeroporto Vnukovo foi brevemente fechado.

Além das hostilidades no início do conflito na Ucrânia, Moscou e suas áreas circundantes têm sido alvo de uma série de ataques nos últimos meses.

Nas últimas semanas, dois ataques de drones causaram danos menores a um arranha-céu no distrito financeiro da capital. E em maio, as defesas russas abateram drones perto do Kremlin.

