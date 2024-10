‘Defender liberdade de expressão dentro da lei’, diz X após volta ao Brasil

Nesta quarta-feira (09), a rede social X começou a reestabelecer seu funcionamento no Brasil após o ministro Alexandre de Moraes determinar que a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) notificasse operadoras para o desbloqueio do site.

Em postagem em seu perfil oficial de relações governamentais, o X declarou que ‘tem orgulho de estar de volta ao Brasil’ e que vai continuar defendendo a liberdade de expressão ‘dentro dos limites da lei’. Confira:

X is proud to return to Brazil. Giving tens of millions of Brazilians access to our indispensable platform was paramount throughout this entire process. We will continue to defend freedom of speech, within the boundaries of the law, everywhere we operate.

— Global Government Affairs (@GlobalAffairs) October 8, 2024