Defeito na porta faz passageiro ficar preso no banheiro durante todo o voo

Pensou que ficar no assento do meio era difícil? Um passageiro da SpiceJet teve a pior experiência de voo de todos os tempos, depois de ficar preso no banheiro durante quase todo o voo.

“Infelizmente, um passageiro ficou preso dentro do banheiro por cerca de uma hora”, disse a companhia aérea de baixo custo em comunicado abordando o rebaixamento involuntário.

O passageiro não identificado teria ido ao banheiro logo após a decolagem em um voo noturno de uma hora e 45 minutos de Mumbai para Bengaluru, na Índia, na terça-feira (16), informou o Indian Express.

Porém, ao tentar sair após fazer suas necessidades, a porta não abriu devido a um defeito na fechadura, prendendo efetivamente o passageiro dentro do banheiro, conforme depoimento.

A tripulação e outros passageiros tentaram desesperadamente libertar o passageiro, mas sem sucesso. Como resultado, ele acabou ficando no local durante quase todo o vôo.

Na tentativa de acalmar o passageiro durante seu aprisionamento a bordo, os tripulantes colocaram um bilhete por baixo da porta, como os negociadores do FBI tentando tranquilizar um refém.

“Senhor, tentamos ao máximo abrir a porta, mas não conseguimos”, dizia a carta. “Não entre em pânico. Vamos pousar em alguns minutos, então, por favor, feche a tampa, sente-se e proteja-se. Assim que a porta principal estiver aberta, um engenheiro virá.”

Seu confinamento solitário finalmente terminou após o pouso. Dois engenheiros embarcaram na aeronave e arrombaram a porta, resgatando o “prisioneiro”, após a qual ele recebeu “apoio médico imediato”.

Desde então, a companhia aérea emitiu ao passageiro um reembolso total por sua viagem.

“A SpiceJet lamenta e pede desculpas pelo transtorno causado ao passageiro”, disseram. “O passageiro está recebendo um reembolso total.”

