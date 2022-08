Deezer entrará na Alemanha com estratégia usada no Brasil e França

reuters 05/08/2022 - 10:26 Compartilhe

Por Steven Grattan

SÃO PAULO (Reuters) – A plataforma francesa de streaming de música Deezer iniciará sua operação na Alemanha nas próximas semanas, à medida que avança em seus planos de expansão com foco em parcerias locais, disse o presidente-executivo da companhia, Jeronimo Folgueira, em entrevista à Reuters na quinta-feira.

Folgueira, que se tornou presidente-executivo há um ano, disse que a empresa quer replicar estratégia usada no Brasil em outros países, mas por enquanto vai se concentrar apenas em algumas localidades. O Brasil é o segundo principal mercado da Deezer.

“Acho que no Brasil conseguimos replicar o modelo que fizemos com sucesso na França, que é entrar no mercado com grandes parceiros estratégicos – como TIM, Globo e Mercado Livre – que realmente nos ajudam a ganhar escala”, disse ele.

A Alemanha é o próximo país da lista da empresa, com uma parceria local com o RTL Group. “Estamos lançando o Deezer dentro do aplicativo RTL+, e isso acontecerá nas próximas semanas. Isso nos dará uma entrada muito forte no mercado alemão”, disse Folgueira.

Em julho, a Deezer – um dos primeiros unicórnios da França – realizou sua oferta pública inicial de ações (IPO), que os analistas viram como um movimento ousado, dada a atual situação econômica global.

As ações da empresa caíram até 59% nos dias seguintes à estreia, antes de reduzir parcialmente as perdas.

“O fato de termos conseguido fazer o IPO e arrecadar 143 milhões de euros na situação atual… mostra a força do nosso negócio e indústria”, disse Folgueira.

Fundada em 2007, apenas um ano após o rival Spotify, a Deezer cogitou entrar no mercado de ações por anos. A companhia adiou planos anteriores de um IPO em 2015 devido às condições de mercado.

Folgueira disse que, eventualmente, considerará a expansão para outros mercados, como Estados Unidos e Reino Unido, onde a empresa tem pouca presença.

“Para realmente crescermos, temos que encontrar uma maneira de entrar e quebrar esses mercados. Se conseguimos roubar participação de mercado e competir com Spotify, Apple, Amazon na França e no Brasil, não há razão para não possamos fazer isso em outro lugar do mundo.”

A Deezer tinha 9,6 milhões de assinantes no final de 2021, ainda bem abaixo dos 180 milhões de assinantes premium do Spotify na época.

(Por Steven Grattan; reportagem adicional de Gabriel Araújo)