Deepfake: os perigos e as delícias da tecnologia que ‘ressuscitou’ Elis Regina

Uma revolução tecnológica está ocorrendo no mundo da música, na qual a linha entre o real e o virtual está sendo borrada. A utilização da técnica conhecida como deepfake está permitindo que cantores falecidos voltem a brilhar nos palcos, desafiando o tempo e as fronteiras da mortalidade.

A deepfake é uma tecnologia baseada em inteligência artificial que utiliza algoritmos avançados para criar vídeos extremamente convincentes e realistas. Ela permite que rostos sejam manipulados digitalmente, inserindo-os em diferentes cenários e interagindo com outros personagens.

Nos últimos anos, essa tecnologia tem sido aplicada para reviver artistas que partiram, trazendo-os de volta para apresentações virtuais surpreendentes. Um exemplo notável é o encontro inesperado entre duas gerações de talento brasileiro: a cantora Maria Rita e a lendária Elis Regina.

Recentemente, uma campanha publicitária em comemoração aos 70 anos da Volkswagen no Brasil causou um verdadeiro frenesi nas redes sociais. A campanha apresentava um dueto inédito entre mãe e filha, possibilitado pela magia da deepfake. Utilizando a inteligência artificial avançada do sistema Ellie Meeting, Elis Regina foi trazida à vida digitalmente e pôde compartilhar o vídeo virtual com Maria Rita.

O resultado foi uma experiência emocionante, na qual os fãs puderam testemunhar o talento de duas gerações de artistas em uma única performance. A tecnologia de deepfake possibilitou uma interação incrível entre as cantoras, recriando os gestos, expressões e até mesmo a voz de Elis Regina com notável precisão.

Em todo o mundo, artistas falecidos estão sendo trazidos de volta aos palcos virtuais por meio da deepfake. O objetivo é proporcionar aos fãs a chance de verem seus ídolos novamente, mesmo que apenas em forma digital.

Contudo, a utilização da deepfake para reviver cantores falecidos também levanta questões éticas e legais. O consentimento dos artistas e seus familiares, bem como a preservação de sua imagem e legado, são aspectos cruciais que devem ser levados em consideração.

Apesar das polêmicas, não há como negar o impacto emocional que a tecnologia de deepfake está causando. Ela está abrindo portas para novas formas de entretenimento, permitindo que as gerações futuras desfrutem e celebrem artistas do passado.

A deepfake como ferramenta para reviver cantores falecidos representa uma nova era de performances virtuais, na qual o impossível se torna possível e a música transcende as barreiras do tempo. É um testemunho da inovação tecnológica e do poder de emocionar e conectar pessoas através da arte.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias