Deep Plane Facelift: conheça procedimento realizado pela jornalista Michelle Barros

Recentemente, a jornalista e apresentadora Michelle Barros, de 45 anos, fez uma cirurgia plástica no rosto chamada Deep Plane Facelift. Na ocasião, o médico de Michelle, o cirurgião plástico Dr. Gustavo Tilman, revelou os detalhes do procedimento e qual era o principal objetivo da comunicadora ao procurá-lo para o tratamento.

O profissional explicou que o objetivo de Michelle Barros era obter um resultado mais natural no rosto. Assim, ele indicou que ela retirasse todo o preenchimento já realizado na face e também fizesse um procedimento nas pálpebras, para conferir um contorno mais natural ao rosto.

“Na cirurgia da Michelle, abordamos praticamente toda a face e a pálpebra inferior. Quando planejamos a cirurgia, orientei que ela retirasse o excesso de preenchimento da região da mandíbula, para que seu rosto ficasse mais delicado e feminino. Ela me pediu um resultado bem natural e discreto, que apenas reacendesse o rosto. A cirurgia foi um sucesso, e tenho certeza de que ela ficará muito feliz”, contou Gustavo Tilman em sua rede social.

“Eu fiz a cirurgia na face, o Deep Plane Facelift. Estou extremamente feliz com os resultados. Minha mandíbula está perfeita, minha bochecha está perfeita. Fiz também a blefaroplastia. Estou muito mais feliz e livre do ácido hialurônico, dos preenchimentos, dessas coisas todas. Estou me sentindo natural, mais confiante”, afirmou Michelle Barros.

A reportagem de IstoÉ Gente conversou com a Dra. Luciane Gemelli, graduada em Medicina pela Universidade Federal de Ciências da Saúde, com especialização em cirurgia plástica, que esclareceu algumas dúvidas sobre o procedimento realizado pela ex-funcionária da Globo e do SBT.

IstoÉ Gente: O que é o Deep Plane Facelift?

Dra. Luciane Gemelli: Trata-se de uma técnica de ritidoplastia (lifting de face) que atua de maneira mais profunda nos tecidos faciais, liberando estruturas que chamamos de ligamentos retentores. Esses ligamentos atravessam todas as camadas da face, unindo a pele ao osso, e sua liberação, durante a cirurgia de rejuvenescimento facial, permite melhor mobilização e reposicionamento dos tecidos que se deslocaram com o envelhecimento, formando vincos, sulcos e acúmulos de tecido em áreas indesejadas da face envelhecida.

IstoÉ Gente: Como é realizado o procedimento?

Dra. Luciane Gemelli: Trata-se de uma técnica de cirurgia para rejuvenescimento facial, sendo, portanto, realizada em centro cirúrgico hospitalar, sob anestesia local, geralmente com internação de um dia. Habitualmente, o paciente recebe alta no dia seguinte à cirurgia.

IstoÉ Gente: Para quem é recomendado?

Dra. Luciane Gemelli: Essa cirurgia é recomendada para todos os pacientes, homens ou mulheres, que estejam em bom estado de saúde e que se incomodem com sinais de envelhecimento facial, como sulco nasogeniano pronunciado, perda de volume na região malar (maçãs do rosto), sulcos abaixo dos olhos e perda de contorno da face inferior, com formação dos jowls, popularmente conhecidos como “buldogue”.

IstoÉ Gente: Quais são os cuidados pré-operatórios?

Dra. Luciane Gemelli: Como se trata de uma cirurgia, os pacientes devem estar em bom estado de saúde, com quaisquer condições clínicas — como diabetes e hipertensão — devidamente controladas. Devem ser avaliados no pré-operatório quanto ao risco cirúrgico. A cirurgia deve ser conduzida por cirurgiões plásticos habilitados e com experiência na técnica.

IstoÉ Gente: Quais são os cuidados pós-operatórios?

Dra. Luciane Gemelli: Os pacientes devem ser observados na primeira noite após a cirurgia, em ambiente hospitalar. Após a alta, devem manter os curativos no rosto conforme orientação do cirurgião, além de comparecer a retornos regulares ao consultório para acompanhamento da evolução, orientações sobre curativos e retirada de pontos. Em linhas gerais, recomenda-se repouso relativo com a cabeceira elevada, uso de compressas frias no rosto para reduzir o edema (inchaço), aplicação de cremes específicos para reduzir as equimoses (manchas roxas) e evitar a exposição ao sol. Em alguns casos, pode-se indicar a realização de oxigenoterapia hiperbárica, que acelera a recuperação e ajuda a prevenir complicações.

IstoÉ Gente: Existem contraindicações?

Dra. Luciane Gemelli: Sim. Pacientes tabagistas pesados, com condições clínicas ou doenças descompensadas que representem alto risco anestésico e cirúrgico. Também aqueles com expectativas irreais em relação aos resultados do procedimento ou que não compreendam a importância dos cuidados pós-operatórios.