Dedé treina novamente e aumenta chances de reforçar Cruzeiro contra o Flamengo

O técnico Mano Menezes deve ter um reforço importante para o jogo do Cruzeiro com o líder Flamengo, sábado, no Mineirão, pela 20ª rodada do Brasileirão. O zagueiro Dedé treinou mais uma vez com os demais companheiros no gramado, nesta quarta-feira, e aumentou suas chances de ser titular no fim de semana.

Dedé não entra em campo desde que se machucou no duelo contra o Internacional, pela Copa do Brasil, no dia 4 deste mês. Ele sofreu uma lesão no ligamento do tornozelo direito e acabou sendo desfalque nas partidas contra Grêmio e Palmeiras, pelo Brasileirão.

Nesta quarta, o defensor participou normalmente do treino tático, ao lado dos companheiros de elenco, dando mais um passo rumo a sua recuperação total. Na terça, ele fizera apenas o aquecimento no gramado.

Figura importante no sistema defensivo do Cruzeiro, Dedé pode se tornar ainda mais decisivo para a equipe na próxima rodada, se já tiver condições físicas, porque Léo, o outro zagueiro titular do time, sofreu uma fratura na clavícula na derrota para o Palmeiras. Se voltar, Dedé formará dupla de zaga com Cacá ou com Fabrício Bruno.

Se for titular, Dedé deve ter a ajuda do volante Éderson na tentativa de parar o poderoso ataque do Flamengo. Em entrevista coletiva nesta quarta, o jogador comentou sobre as expectativas da equipe para o importante duelo – um triunfo pode tirar a equipe mineira da zona de rebaixamento.

“Não tenho um [jogador] específico para marcar, caso eu for jogar. Vou chegar junto em quem aparecer na minha área. O Flamengo é uma grande equipe, tem um ataque muito entrosado, e do mesmo jeito que eles possuem grandes jogadores nós também temos e com chances reais de vencer a partida”, comentou o jogador, titular na rodada passada.

“É uma grande equipe que vai muito bem no campeonato, mas queremos disputar grandes jogos, como esse, entre grandes clubes, então fico à disposição para receber essa oportunidade, se for o desejo do nosso treinador.”