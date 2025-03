Dedé Santana recebe alta hospitalar após internação para exames de rotina

Dedé Santana, de 88 anos, foi internado, nesta quinta-feira, 20, no Rio de Janeiro, para exames de rotina. Inicialmente, havia sido noticiado que o Trapalhão havia dado entrada no hospital com quadro de problemas renais.

Porém, segundo informou a assessoria do artista à imprensa, Dedé foi atendido no hospital Unimed Barra, área nobre da na zona oeste, para realização de um check-up anual, como costuma fazer um mês antes de seu aniversário.

+Novo live-action da Disney, ‘Branca de Neve’ estreia nos cinemas brasileiros

+Kynnie comemora escolha de single para trilha de personagem vivida por Camila Pitanga

O ex-Os Trapalhões reside em Santa Catarina e estava no Rio cumprindo agenda.

A equipe de Dedé informou, ainda, que ele já recebeu alta e partiu para Jundiaí, interior de São Paulo, onde se apresentará na próxima sexta-feira, 21, no Reder Circus, com o espetáculo Abracadabra.

“Informamos que Dedé Santana foi internado no Hospital Unimed da Barra para realizar um check-up geral, procedimento que costuma realizar anualmente, geralmente um mês antes de seu aniversário”, afirmou a nota enviada para o site IstoÉ.

Ele é pai de 5 filhos, Maria, Maurício, Daynara, Marcos e sua caçula Yasmim Sant’anna. Em 2023, o artista realizou uma harmonização facial nesta segunda-feira (3), em uma clínica de estética, em Tatuí, no interior de São Paulo, e mostrou o antes e depois no Instagram. “86 anos com carinha de… (complete a frase nos comentários )”, estava na legenda da publicação.