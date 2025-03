Dedé Santana é internado no Rio com problemas renais

Dedé Santana, 88 anos, foi internado em Centro de Terapia Intensiva (CTI) no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, 20, com quadro de infecção urinária. As informações foram divulgadas pelo colunista Thiago Sodré, do Correio Braziliense.

De acordo com o jornalista, o eterno Trapalhão passou mal enquanto cumpria agenda na cidade e precisou ser hospitalizado.

O ator deu entrada no hospital com infecção urinária, mas na unidade os médicos teriam observado que o quadro de saúde havia se agravado e evoluído para um problema renal mais sério, o que exigiu cuidados intensivos.

No começo deste ano, o humorista Dedé Santana buscou atendimento médico, em São Paulo, após sentir alterações de pressão arterial. No hospital ele precisou ser recebido com cadeira de rodas.

Na ocasião, o trapalhão explicou que a visita à unidade de saúde era uma medida preventiva, tranquilizando os fãs quanto ao seu estado de saúde.