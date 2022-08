Dedé Santana diz ter sido ameaçado por dono de circo

Da Redação 08/08/2022 - 8:29 Compartilhe

Dedé Santana diz ter recebido ameaças de um empresário por causa de um imbróglio judicial relacionado à compra de um circo.

Em entrevista ao “Domingo Espetacular”, da TV Record, o empresário Alessandro Stênio Lestar negou as acusações e afirmou que Dedé não fez o pagamento integral de R$ 600 mil, conforme acordado.

“Eu falei que vendia. Foi a ideia que me deu na hora. Falei que vendia por R$ 600 mil”, disse Lestar à reportagem. “Vendi da maneira que estava, com toda a documentação em dia”, emendou.

Segundo o contrato fechado entre as partes, a aquisição do circo aconteceria com uma entrada de R$ 200 mil e o restante parcelado em 11 vezes. O empresário ainda deveria transferir os veículos usados na arena para o nome do comprador — no caso, a empresa que produzia o circo de Dedé — após o pagamento de mais da metade do valor total.