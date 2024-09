Decretos qualificam hidrovias do Norte e trem de passageiros em SP ao PPI

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/09/2024 - 8:04 Para compartilhar:

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, editou decretos incluindo novos empreendimentos no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI). Os textos foram publicados no Diário Oficial da União (DOU).

O primeiro decreto qualifica a Hidrovia do Rio Madeira, de Porto Velho (RO) à foz do Rio Amazonas em Itacoatiara (AM), em um trecho de 1.075 km.

O decreto também qualifica a Hidrovia do Rio Tocantins, entre Belém (PA) e Peixe (TO), em um trecho de 1.731 km.

O segundo decreto trata do Trem Intercidades – TIC Eixo Norte, empreendimento ferroviário de passageiros que conectará São Paulo, Jundiaí e Campinas.