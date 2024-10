Decretos qualificam dois trechos ferroviários para renovação antecipada de concessões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/10/2024 - 12:55 Para compartilhar:

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, editou dois decretos com a qualificação de dois trechos ferroviários no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) para a prorrogação antecipada das concessões.

De acordo com os textos publicados no Diário Oficial da União (DOU), há “vantajosidade” na prorrogação antecipada da Malha Tereza Cristina, sob responsabilidade da concessionária Ferrovia Tereza Cristina (FTC), e da Malha Nordeste, sob responsabilidade da concessionária Ferrovia Transnordestina Logística (FTL).