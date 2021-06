Decreto qualifica Novo Hospital da Criança de Guarulhos para estudos no PPI

O presidente Jair Bolsonaro assinou decreto que qualifica o Novo Hospital da Criança de Guarulhos (SP) no âmbito do Programa de Parcerias de Investimento (PPI) para fins de realização de estudos sobre viabilidade de alternativas de parcerias com a iniciativa privada. O texto ainda será publicado no Diário Oficial da União.

Segundo informou a Secretaria Geral da Presidência da República, as parcerias a serem firmadas são para a revitalização do hospital. “Trata-se de iniciativa da Administração Municipal de Guarulhos e que conta com o suporte técnico do BNDES para o desenvolvimento dos estudos de alternativas de parcerias visando a modernização do hospital e adaptações para melhoria do atendimento ao público. Caso implementada a parceria, a expectativa é que sejam abertos 150 novos leitos no total”, diz a nota divulgada pela Secretaria Geral.

Veja também