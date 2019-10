Decreto institui Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão e Digital

Brasília, 10 – O governo federal institui, por meio do Decreto 10.052, a Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão e Digital. O decreto está publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 10.

A Comissão terá caráter consultivo e o objetivo de promover o desenvolvimento da agricultura de precisão e digital no País.

Segundo o Decreto, cabe à comissão: difundir e fomentar o conceito e as técnicas de agricultura de precisão e digital; difundir a importância da agricultura de precisão e digital para o desenvolvimento agropecuário e para a promoção da sustentabilidade socioambiental; apoiar programas de atualização profissional, treinamento e capacitação e a realização de trabalhos técnicos e científicos relacionados à agricultura de precisão e digital; gerar e adaptar conhecimentos e tecnologias de custo acessível; propor políticas públicas para o setor e formas de inserção da agricultura de precisão e digital nas políticas; apoiar a criação e a atualização de banco de dados, de domínio público, das atividades relacionadas ao setor; implementar e manter fórum de discussão virtual sobre agricultura de precisão e digital; identificar as demandas estruturantes e as tendências agricultura de precisão e digital no País e no exterior; e promover a articulação com agentes públicos e privados com o objetivo de definir ações prioritárias no setor.