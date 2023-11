Decreto estabelece funcionamento de escritório do Acnur no Brasil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/11/2023 - 8:18 Para compartilhar:

O governo federal publicou na edição desta quinta-feira (30) do Diário Oficial da União Decreto que promulga o acordo entre o Brasil e o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur). Com o acordo, fica estabelecido o funcionamento de escritório do Acnur no Brasil. O acordo estabelece condições básicas sob as quais o Acnur irá cooperar com o governo, abrirá e manterá um escritório no País e desempenhará suas funções de proteção internacional e assistência humanitária em favor dos refugiados.

