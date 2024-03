Decreto autoriza aumento do capital social do Banco do Nordeste em R$ 1,4 bilhão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/03/2024 - 10:38 Para compartilhar:

Decreto do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, publicado nesta quarta-feira, 20, no Diário Oficial da União (DOU) autoriza o aumento do capital social do Banco do Nordeste (BNB), com a emissão de novas ações ordinárias nominativas e escriturais, sem valor nominal.

De acordo com o decreto, o aumento de capital ocorrerá pela incorporação de até R$ 1,4 bilhão em adiantamento para futuro aumento de capital, transferido pela União, que fica autorizada a subscrever as ações na proporção da sua participação no capital social do BNB, após a aprovação da operação pela assembleia geral de acionistas.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias