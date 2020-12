Decreto aprova programa de dispêndios de estatais federais

O governo publicou nesta sexta-feira, 4, no Diário Oficial da União, decreto que aprova o Programa de Dispêndios Globais para 2021 das estatais federais. O texto, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, define resultados e metas que as estatais deverão gerar em 2021 e contempla empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto, com exceção das dependentes do Tesouro Nacional.

De acordo com a secretaria-geral da Presidência da República, a aprovação do PDG 2021 ainda neste exercício “justifica-se pela necessidade de as empresas estatais efetuarem os seus planejamentos para os investimentos de 2021”.

