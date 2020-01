Decolar fecha aquisição da agência de turismo mexicana Best Day por US$ 136 mi

A empresa de viagens Decolar fechou a aquisição de 100% do capital da Best Day Travel Group, que atua principalmente no México, pelo total de US$ 136 milhões. A Decolar projeta que a operação impulsione suas receitas em 25%. No ano passado, a Best Day teve receita de US$ 140 milhões, e lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de US$ 8 milhões.

Segundo Alexandre Moshe, direto geral da Decolar para o Brasil, o principal impacto da transação para o mercado local é poder oferecer melhores serviços para os turistas brasileiros que vão ao México. “É um destino muito atrativo, que atrai brasileiros, e que ainda tem muito potencial de crescimento”, avalia. Ele lembra que a aquisição da Best Day também pode servir para aproximar turistas mexicanos de destinos brasileiros.

A Best Day tem dois terços de suas receitas em serviços oferecidos a turistas, e dentro deste segmento, 70% das vendas são feitas online. A empresa tem estrutura de call center 100% própria, e 190 quiosques, principalmente no México.

A atuação voltada para empresas representa o terço restante das receitas, e segundo Moshe, é neste Brasco que a Best Day atua no Brasil, principalmente conectando hotéis com agências de turismo parceiras.

Segundo o executivo, a aquisição leva o México para o segundo maior mercado de atuação da Decolar, atrás somente do Brasil, que lidera com 40%. Sobre uma eventual aquisição no Brasil, Moshe evita dar qualquer pista. Ele afirma que neste sentido, a Decolar leva em conta alguns critérios. “Nós olhamos se a operação vai reforçar nossa presença no mercado latino-americano, e se vai fortalecer nossas principais competências. Depende sempre desse encaixe”, explica.