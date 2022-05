Decolar compra ViajaNet por cerca de US$15 mi

SÃO PAULO (Reuters) – O portal de produtos de turismo Decolar anunciou acordo para compra da rival brasileira ViajaNet por cerca de 15 milhões de dólares, intensificando a campanha de aquisições no país para acelerar suas receitas.





De acordo com comunicado da Decolar, 60% do valor do negócio será pago no fechamento, com outros 20% liquidados em 24 meses depois e os 20% restantes 36 meses após a aquisição. As empresas manterão suas marcas e trabalhando de forma independente.

A ViajaNet teve faturamento de cerca de 30 milhões de dólares em 2019, o número mais recente divulgado.

“O fechamento da transação deve ocorrer no segundo trimestre de 2022”, disse a Decolar, que tem sede na Argentina e que se apresenta como maior plataforma online de turismo da América Latina.

Em abril, o vice-presidente da Decolar, Alberto López Gaffney, antecipou à Reuters que a companhia planejava fazer aquisições no Brasil para capitalizar a retomada de um dos setores mais atingidos no mundo pela pandemia.

