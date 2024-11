Deco sai em defesa de Vitor Roque contra críticas na Espanha: ‘Ataque tão feio’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/11/2024 - 19:27 Para compartilhar:

O ex-jogador Deco, que atualmente ocupa a função de diretor esportivo do Barcelona, saiu em defesa do jovem atacante Vitor Roque contra as críticas que considerou acima do tom em seu início no futebol espanhol.

Segundo ele, o jogador que se destacou no Athletico-PR foi vítima de um ataque deliberado ao desembarcar no Barcelona. Sem conseguir se firmar no time principal, o centroavante foi emprestado ao Bétis.

“Ele está bem, marcando gols. Desde que conheço o Barça, não me lembro de um ataque tão feio a um jovem jogador que veio de fora como o Vitor Roque. Uma crítica feia e ruim”, afirmou o dirigente em entrevista ao jornal espanhol Mundo Deportivo.

Sobre o assunto, Deco fez uma comparação com outra jovem promessa do futebol brasileira que chegou ao futebol espanhol este ano. Segundo ele, Endrick também vem passando por um processo parecido no Real Madrid.

“Ele está num processo normal (de adaptação) de um jogador de 18 a 19 anos. Eles (imprensa) machucaram muito o Vitor Roque e para mim foi difícil vê-lo sofrer. Isso é futebol”, disse.

Com cinco gols em 14 partidas, Vitor Roque começa a despontar no Bétis. De acordo com a imprensa espanhola, o clube de Sevilha tem opção de renovação com o jogador até 2026. Deco comentou sobre a possibilidade de o centroavante voltar a defender o clube catalão.

“O mais importante para o Vitor Roque é jogar. O plano era ele vir nesta temporada e, se não pudesse ser inscrito pelo Fair Play, ser emprestado para que tivesse minutos. Ele chegou em janeiro porque o treinador pediu a sua vinda com a lesão de Gavi. A ideia segue igual a de antes. Não fazemos planos”, comentou Deco.