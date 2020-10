Deco celebra chegada de Bruno Tabata ao Sporting, de Portugal: ‘Jogador de primeira classe’ Ex-jogador agencia a carreira do novo reforço do Sporting e não poupou elogios para o jovem de 23 anos, que teve algumas passagens pela Seleção Brasileira Olímpica

Reforço do Sporting em 2020, Bruno Tabata se destacou em Portugal atuando pelo Portimonense, sendo convocado para defender Seleção Brasileira Olímpica em diversas oportunidades. O atleta tem a carreira gerenciada pelo ex-jogador Deco, CEO da D20 Sports, que destacou que o atacante está pronto para atuar nos principais times de Portugal.

– Ele é um jogador de primeira classe, já demonstrou estar preparado para atuar no mais alto nível. O torcedor do Sporting pode ter certeza que ele vai agregar muito ao elenco e tem condições de fazer uma grande temporada – declarou Deco.

Cria do Atlético-MG, Bruno Tabata não atuou profissionalmente no Brasil e defendeu o Portimonense por cinco temporadas, conquistando o título da Liga Pro, antes de chegar ao Sporting em 2020 como grande esperança no setor ofensivo. Na Seleção Brasileira sub-23, conquistou o Torneio de Toulon em 2019, além da vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio, quando participou ativamente da campanha no início do ano.

O Sporting não conquista o título Campeonato Português desde a temporada 2001/02, em que se iniciou um domínio de Porto e Benfica no país. Em 2020, a equipe de Lisboa venceu as duas primeiras partidas da Liga NOS, inclusive na estreia de Tabata no último domingo, diante do Portimonense, e ocupa atualmente a quarta colocação no nacional.

