Declaração que motivou pedido de desculpas à Tabata foi dada por Marçal ao site IstoÉ; relembre

O pedido de desculpas do candidato à prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) à Tabata Amaral (PSB) aconteceu após uma declaração ao site IstoÉ em julho. Na época, ainda na pré-candidatura, Marçal culpou Tabata pela morte do próprio pai. Segundo ele, a candidata deixou o país antes da morte dele para estudar no exterior.

Em sabatina com os então pré-candidatos, Marçal foi questionado sobre acusações de machismo e minimizou Tabata em sua resposta. Além de chamá-la de adolescente e “sem experiência”, ele afirmou que o pai da candidata era bipolar, não foi diagnosticado e nem tratado, se tornou alcoólatra e também usou crack.

“Ela criou a polêmica. Se quer ser prefeita, que ela cresça. Uma pessoa que passou por mais problemas é mais tarimbada para governar. Eu passei por mais problemas que ela. Eu também vim da periferia, eu também tive um pai que foi alcoólatra, mas a família ajudou e ele deixou o alcoolismo. Já sobre o pai dela, ela foi para Harvard, e o pai dela acabou morrendo. Governar e ser vítima na mesma pessoa não tem como”, disse Marçal, na época.

O pai de Tabata Amaral morreu após cometer suicídio. A própria candidata admite que ele era usuário de drogas.

Horas depois da entrevista, Tabata Amaral rebateu, chamou o adversário de “nojento” e disse que a morte de seu pai aconteceu quando ainda estava no Brasil, mas já tinha sido aprovada em Harvard, onde se formou. Ela chegou a cogitar a desistência da vaga, mas recuou após pressão de familiares.

Nesta terça-feira, 17, durante o debate da RedeTV!, Marçal pediu desculpas pela declaração publicamente. No embate entre eles, o ex-coach admitiu ter sido injusto nas declarações e que teria cometido um erro.

“Tabata, me perdoe, fui injusto com você. Eu acredito que não sabia o suficiente sobre você”, afirmou o candidato do PRTB.

“Eu cometi um erro em relação ao seu pai, quero saber se você me perdoa?”, pediu Pablo para Tabata.

Questionada sobre o pedido de desculpas de Marçal, Tabata disse que se recusa a conversar com Marçal e ressaltou ter recebido mensagens do ex-coach, mas que nunca respondeu.

“Tudo tem limite. Uma coisa é uma pessoa conversar com a Marina Helena, outra é conversar com um criminoso do Pablo Marçal”, afirmou.

“Na linha dos WhatsApp, segue me mandando mensagem, mas do meu lado nunca teve resposta porque não tenho conversa com bandido. Desculpa, eu converso com todo mundo, mas até eu tenho limite com o Pablo Marçal”, concluiu.