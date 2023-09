Declaração em forma de música, traição no banheiro de bar e choro na Globo: o fim de Luísa Sonza e Chico

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 20/09/2023 - 17:20 Compartilhe

Mais um relacionamento no mundo dos famosos chegou ao fim! Ao participar do programa ‘Mais Você‘, da TV Globo, na manhã desta quarta-feira, 20, a cantora Luísa Sonza revelou que terminou seu namoro com Chico Moedas, do qual homenageou com a famosa canção ‘Chico’.

No matinal, Ana Maria Braga questionou se a Luísa ‘desmanchou’ o relacionamento. Sonza confirmou e leu um texto que insinuava que foi traída em um bar.

“Intensa demais? Intenso demais é alguém que larga tudo o que prometeu, se propôs, construiu a dois por um momento no banheiro sujo de um bar”, disse a cantora, com lágrimas nos olhos.

Música especial, traição no banheiro de bar e crise, a IstoÉ Gente fez um resumo sobre o fim do namoro de Luísa Sonza e Chico. Confira!

Declaração de amor em forma de música

No fim do mês de agosto, Luísa Sonza lançou a música “Chico”, e que foi inspirada no agora ex-namorado. A canção, que faz parte do álbum ‘Escândalo Íntimo’, é a música mais ouvida na plataforma digital, são mais de 25 milhões de reproduções, mais precisamente 26.536.476 (até o fechamento da matéria).

Traição no banheiro do bar

Segundo informações do colunista Leo Dias, Chico teria traído Luísa no banheiro do bar Galeto Sat’s, no último domingo, 17, em Botafogo, no Rio de Janeiro.

Com a repercussão da notícia, o bar já recebeu visitantes curiosos. “O banheiro não suportou tamanha desilusão amorosa e precisou ser interditado”, brincou um internauta no local.

Crise no relacionamento

Antes da cantora expor a traição e o fim de seu namoro, já circulavam rumores de que o relacionamento não estava bem, o que a assessoria de Luísa Sonza negou na última semana.

Chico ‘foge’ e desativa rede social

Chico ainda não se pronunciou sobre o assunto e, devido estar recebendo muitas críticas e xingamentos, resolveu desativar seu perfil no Instagram, que tinha mais de 600 mil seguidores.

