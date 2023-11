Declaração de Outono britânica torna permanente redução fiscal de despesas para empresas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/11/2023 - 13:40 Para compartilhar:

O ministro das Finanças do Reino Unido, Jeremy Hunt, anunciou nesta quarta-feira, 22, sua Declaração Orçamentária de Outono, uma série de medidas para impulsionar o setor empresarial do país. Na declaração, o ministro das Finanças informou que a redução fiscal total de despesas para empresas, que duraria até abril de 2026, agora será permanente.

A medida, que foi instaurada parcialmente em 2021 como forma de aumentar o investimento empresarial, “surtiu grande efeito na economia”, segundo o documento, que estima um corte de impostos superior a 10 bilhões de libras ao ano.

Hunt também afirmou que o governo vai liberar 4,5 bilhões de libras ao ano por cinco anos a partir de 2025 para investir em setores industriais como veiculares, aeroespaciais e energia limpa. A declaração prevê 960 milhões de libras para indústrias verdes, a fim de fortalecer a produção de energia limpa no país e diminuir a dependência de combustíveis fósseis.

Ao setor financeiro e ao mercado de capitais, foi anunciada uma promessa de revisão do regulamento para listagem de novas empresas. O documento também afirma que, no próximo ano, o governo pretende legislar sobre ferramentas de Open Banking no setor financeiro.

Além disso, o ministro das Finanças anunciou que o governo pretende atrair cerca de 9 bilhões de libras em investimento estrangeiro direto nos próximos anos. Porém, a declaração não dá detalhes de como pretende fazer.

Para a economia local, Hunt anunciou que vai manter um desconto já aplicado de 75% nos impostos comerciais para pequenas empresas, estendido a partir de abril de 2024. Enquanto isso, o valor dos impostos será congelado por mais um ano, sem que haja reajuste dos valores para as pequenas empresas.

