Declaração antiga de Larissa Manoela sobre vida financeira viraliza e web detona família da atriz

Um vídeo antigo em que a atriz Larissa Manoela, 22 anos, fala sobre a administração de seu dinheiro pelos pais viralizou, nesta sexta-feira (28), e deixou os internautas cismados.

A famosa vem enfrentando um drama em família desde que decidiu, no começo de 2023, administrar a própria carreira e gerir os seus bens, que antes estavam sob o controle da mãe, Silvana Taques.

O vídeo que voltou a circular na web, Larissa dá entrevista a Tata Werneck no programa Lady Night, em 2019. Ela conta que, apesar do alto faturamento com seus trabalhos na televisão, recebia apenas uma mesada dos pais.

“O que as pessoas não sabem é que todo o meu dinheiro, quem cuida é meu pai e minha mãe. Eu tenho uma mesada em um cartão e, quando eu quero gastar um pouquinho mais, eu guardo [o dinheiro] por três meses para acumular bastante, aí, gasto tudo de uma vez”, revelou ela durante a entrevista.

"Se fosse para levar ao pé da letra, os pais dessa menina poderiam ser presos", revoltou-se uma outra. "Os pais são iguais ao casal da galinha dos ovos de ouro, quiseram demais e vão acabar sem a filha e sem dinheiro", comentou outro.

Entenda o caso

Larissa Manoela anunciou que tomaria conta de sua própria carreira, antes administrada pela mãe. Após a divulgação, o pai da atriz mandou uma indireta através do Instagram.

“Alimente um cão por três dias e ele lembrará de você por trinta anos. Alimente um humano por trinta anos e ele te esquecerá em três dias“, escreveu ele.

Pouco depois, a artista recebeu unfollow da mãe nas redes sociais, que chegou a criticar o relacionamento com o noivo, o também ator André Luiz Frambach.

Os dois passaram o último dia das mães juntos em Curitiba, longe da família da atriz.

Recentemente, Silvana em uma nova polêmica. Ela teria vendido a propriedade da filha em Orlando, nos Estados Unidos, sem o consentimento de Larissa Manoela.

