Decker fala sobre desafios do BJJ Stars em se manter ‘saudável’ e aponta: ‘Os eventos de lutas casadas chegaram para ficar’ Ex-presidente do UFC Brasil, Giovani Decker aceitou o desafio de fazer parte da organização e planejamento do BJJ Stars, que retorna no dia 14 de novembro; saiba mais

Por Mateus Machado



Com experiência na presidência do UFC Brasil e na liderança de marcas esportivas, como Asics e New Balance, Giovani Decker aceitou o desafio de fazer parte da organização e planejamento do BJJ Stars, considerado um dos principais eventos de Jiu-Jitsu no mundo. O renomado empresário já esteve em ação em julho, data em que foi realizado o último card da companhia e agora vem fazendo parte de todo o processo para a realização da próxima edição do BJJ Stars, que está marcado para acontecer no dia 14 de novembro, em São Paulo, e contará com um GP na categoria peso-médio, onde o campeão receberá 100 mil reais em premiação, além de uma série de superlutas, com nomes como Gabi Garcia, Bia Mesquita, Cláudia do Val e Serginho Moraes já confirmados no card.

Além da pomposa premiação para o grande vencedor do GP dos Médios, o BJJ Stars vem se destacando por trazer grandes nomes da arte suave ao longo de suas edições. Para se manter saudável financeiramente e consolidar o alto nível dos seus combates a cada evento, a franquia conta com a experiência de Giovani e também de Fepa Lopes, presidente da organização.

– Acho que nosso desafio em se manter saudável financeiramente é o mesmo que qualquer outro vinculado à luta. Sempre brinco que temos que pensar como uma maratona, e não como 100m rasos. É fazer um plano de médio a longo prazo, pensando lá na frente, e ser muito disciplinado, principalmente no início, para ter mais público, mais consumidores e mais fãs. Tudo que é um negócio novo leva um tempo, então o desafio é igual para todos. A gente não pode queimar a largada, precisamos fazer as coisas com calma, com sustentabilidade, monetizando. Ter planejamento é a chave para o sucesso -disse Giovani, em entrevista exclusiva à TATAME.

– Quais são os principais méritos do BJJ Stars para atingir esse patamar atual, com um GP onde o grande vencedor vai receber R$ 100 mil?



Os principais méritos é que a gente enxerga o atleta como a grande estrela do show, valorizamos muito os atletas. Com o esporte crescendo, crescem os atletas e vice-versa. É uma forma da gente incentivar não apenas esses oito atletas que vão disputar o GP, mas aquele faixa branca, azul ou roxa da academia para ver que o Jiu-Jitsu tem futuro, que paga prêmios interessantes, e que com o meio do Jiu-Jitsu se unindo, prestigiando os eventos, a tendência de crescimento é enorme, e isso dá retorno para os lutadores. Nosso mérito é enxergar essa valorização do atleta, que num contexto geral, atinge todo o meio do Jiu-Jitsu.

– Acredita que os eventos de lutas casadas chegaram para revolucionar de vez o cenário do Jiu-Jitsu?



A gente acredita muito no formato de eventos de lutas casadas. Por questões de chaveamento nos Mundiais, muitas lutas que os fãs querem ver acabam não acontecendo, então é aí que entra esse formato das lutas casadas . São eventos que vieram para ficar, são tendência e o BJJ Stars é um dos pioneiros nisso. A gente quer fazer eventos com mais regularidade, acho que o Fight to Win está fazendo isso também. Acredito que isso (torneios de lutas casadas) se torne cada vez mais tendência no universo do Jiu-Jitsu.



– Qual é a expectativa para esse evento de novembro e o que os fãs podem esperar para o próximo ano?

A gente tem uma alta expectativa para esse evento do dia 14 de novembro. Teremos um GP incrível, a volta da Gabi Garcia às competições no Brasil, além de outros combates muito interessantes para os fãs da arte suave. Para o ano que vem, podem esperar eventos com mais regularidade, eventos com a mesma qualidade. No momento apropriado, nós vamos divulgar.

– O que suas experiências profissionais anteriores trouxeram de experiência para esse cargo no BJJ Stars?

Acredito que um pouco de tudo. Saber trabalhar a longo prazo, fazer planejamentos, pensar o negócio estrategicamente. Quanto à minha experiência no mundo da luta, eu vivenciei muito como funciona, o comportamento dos fãs, então essa minha experiência no UFC, além da presidência de outras marcas esportivos, me trazem um pouco de tudo para esse grande trabalho que o Fepa Lopes já vinha desenvolvendo.

CARD COMPLETO:

BJJ Stars 4

São Paulo (SP)

Sábado, 14 de novembro de 2020

GP peso-médio

Leandro Lo

Isaque Bahiense

Otavio Sousa

Gustavo Batista

Matheus Diniz

Jaime Canuto

Roberto Jimenez

Renato Canuto

Superlutas

Gabi Garcia x Cláudia Do Val

Patrick Gaudio x Devhonte Johnson

Serginho Moraes x Rafael Lovato Jr

Bia Mesquita x Thamara Ferreira

Victor Hugo x Erich Munis

Anna Rodrigues x Amanda Monteiro

