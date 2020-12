Decisivos na virada do Flamengo, Pedro e Vitinho demonstram apoio a Gerson após caso de racismo Dupla saiu do banco para marcar os dois últimos gols rubro-negros na vitória por 4 a 3 sobre o Bahia, neste domingo, no Maracanã

A vitória de virada do Flamengo sobre o Bahia, neste domingo, foi ofuscada pela acusação de racismo feita por Gerson contra índio Ramirez ao fim da partida. Personagens importantes na construção do placar de 4 a 3, Pedro e Vitinho comentaram sobre o caso e demonstraram apoio ao companheiro de equipe.

– Infelizmente aconteceu algo inaceitável dentro de campo com o Gerson. Quero dizer que a gente está fechado com ele. A gente não aceita qualquer tipo de racismo, ainda mais nos dias de hoje. Acho que é inaceitável o caso que aconteceu em campo. Espero que seja apurado e que tenha consequência. Está todo mundo junto com ele – disse Pedro à Fla TV.

– É um dia lamentável pelo que aconteceu com o Gerson. A gente acha isso totalmente errado. O jogador adversário foi muito infeliz. Nós pedimos uma medida da CBF para que isso não aconteça novamente – declarou Vitinho, autor do quarto gol rubro-negro na partida.

A dupla, que começou a partida no banco de reservas e entrou no segundo tempo, também comentou sobre a importância da vitória do Flamengo. Autor do terceiro gol e da assistência para o quarto, Pedro ressaltou o poder de reação e a entrega do grupo até o fim da partida.

– Feliz demais pelos três pontos e pelo gol. A vitória é o mais importante. Acho que a equipe lutou até o final e está com o pensamento de vencer e ser campeão.

Muito questionado pela torcida pelas atuações recentes, Vitinho entrou aos 40 do segundo tempo e se tornou herói ao marcar o gol da virada aos 44 minutos. Para o atacante, a equipe superou a dificuldade de jogar com menos um jogador por grande parte da partida e destacou a felicidade em contribuir para o triunfo rubro-negro.

– A vitória mostra nossa força e nossa determinação. Por uma infelicidade, acabamos perdendo o Gabi no início do jogo e isso atrapalhou um pouco. Mas em nenhum momento nós deixamos de buscar a vitória. Pude ser feliz hoje e ajudar a equipe. Tenho trabalhado bastante para poder contribuir nesses tipos de situações e hoje foi um dia desses.

