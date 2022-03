Decisivo, Raniel diz que Vasco ‘soube sofrer’ e exalta dedicação do elenco: ‘Prevaleceu a união do nosso grupo’ Atacante marcou o seu sexto com a Cruz de Malta no peito em mais uma grande assistência de Nene. Na próxima fase, o Cruz-Maltino encara a Juazeirense, da Bahia

O Vasco não jogou bem na estreia na Copa do Brasil, mas conseguiu sair de campo com a classificação ao vencer a Ferroviária por 1 a 0, no Estádio Fonte Luminosa. O time pouco atacou e viu o adversário ter mais volume em boa parte do jogo. No entanto, Nene cruzou, na medida, para Raniel ser decisivo e marcar. Na saída de campo, o atacante disse que a equipe soube sofrer e exaltou a união do grupo.

– Primeiramente agradecer a Deus. A gente sabe que na Copa do Brasil são jogos difíceis com mata-mata. Uma equipe qualificada como a da Ferroviária. Mas o mais importante é que terão jogos que nós iremos sofrer e soubemos sofrer. A gente sabe que o Vasco sempre tem que impor o jogo, mas tem partidas que são difíceis. O que importa é que conseguimos a classificação. Vamos ter um tempo para o Zé trabalhar, fazer alguns ajustes que ele quiser. O que prevaleceu foi a união do nosso grupo, um se doou pelo outro, isso aqui é Vasco, que a gente vai longe – disse o atacante.





Ao balançar a rede, Raniel marcou o seu sexto gol com a camisa do Vasco e com mais uma assistência de Nene. Com o triunfo, o Gigante da Colina terá pela frente, na segunda fase da Copa do Brasil, a Juazeirense, da Bahia, clube que enfrentou na edição de 2019.

– Centroavante às vezes tem uma bola no jogo. Graças a Deus eu pude acertar ali e o Nene também acertou um belo cruzamento. Mas o mais importante é o conjunto e a gente saiu com essa classificação – comemorou.

O próximo compromisso do Vasco na temporada será no domingo, às 16h, contra o Flamengo, no Nilton Santos, pela 10ª rodada da Taça Guanabara. Os comandados de Zé Ricardo tentarão vencer o primeiro clássico no ano, visto que foram derrotados por Botafogo e Fluminense.

