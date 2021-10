Decisivo na frente e preciso na marcação: entenda como Fred foi peça importante na vitória do Brasil Fred deu a assistência para o gol que abriu a vitória da Seleção e acertou a maioria dos passes tentados; mesmo ativo na marcação, ele cometeu apenas uma falta no jogo

A goleada da Seleção Brasileira por 4 a 1 sobre o Uruguai, em partida válida pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, na última quinta-feira, fez o torcedor vibrar na Arena da Amazônia. A atuação coletiva funcionou, e os comandados de Tite carimbaram uma vitória que fez o Brasil fechar esta Data FIFA com a moral elevada. Um dos responsáveis pela construção deste cenário foi Fred, que contribuiu tanto no setor ofensivo quanto no defensivo.

> ATUAÇÕES: Neymar e Raphinha recebem as melhores notas da Seleção

PEÇA CHAVE NO PRIMEIRO GOL

Dentro de campo, foi possível ver Fred mais presente nas construções ofensivas da Seleção Brasileira. Logo no início do jogo, aos nove minutos, Fred, no meio do campo, acompanhou a decida de Raphinha pelo lado direito e deu opção para receber o passe.

Como o camisa 19 estava dobrado na marcação, o volante recebeu a bola, dominou, olhou para frente, viu a movimentação de Neymar e, com categoria, deu o lançamento para o artilheiro do Brasil abrir o placar em Manaus.

Ao observar esta jogada, já é possível ter a dimensão da importância de Fred para o Brasil dentro de campo. Ao receber o passe de Raphinha, Valverde apertou na marcação e, assim, fez com que o camisa 8 do Brasil pensasse rápido. Com apenas dois toques, Fred teve tranquilidade para olhar a área e colocar a bola na medida para Neymar balançar as redes de Muslera. O lance não era simples, mas o volante do Manchester United não foi afobado e tomou a decisão correta de acionar o artilheiro da Seleção nas Eliminatórias.

E MAIS:

Esse posicionamento mais avançado, inclusive, não foi por acaso. Fred revelou que conversou com Tite sobre a função de segundo volante e destacou que a “posição ideal” é atuar como na noite passada, contra o Uruguai.

– Sim, a gente conversa muito ali para esse papel como segundo volante. Na Europa, falam “Box-to-box”, que acaba que você participa da saída de bola ali, consegue chegar um pouco mais no ataque. Se a equipe perde ali no ataque, você já está perto para fazer aquele perde pressiona, graças a Deus tenho essa capacidade para fazer isso. Gosto muito de jogar assim – disse Fred, que ainda completou.

– No United eu jogo um pouco atrás, como primeiro volante, posso fazer também. Mas prefiro mesmo, minha posição ideal, é jogar um pouco chegando ali no ataque ajudando bastante os atacantes – finalizou.

> Quem vai para a Copa? Simule a tabela das Eliminatórias!

DEFESA







No sistema defensivo, Fred também foi destaque. Além da pressão que realizou sobre os jogadores do Uruguai, ele venceu cinco de oito duelos pelo chão, segundo dados do site “SofaScore”. Isso representa um aproveitamento de 62,5% no quesito.

Fora isso, Fred ainda contribuiu com dois cortes, duas interceptações e três desarmes. Os números sustentam o que o volante disse acima: ele tem capacidade para dar a pressão no adversário no campo de ataque e também pode jogar mais atrás como primeiro volante. Ainda vale lembra que, em 88 minutos jogadas, Fred cometeu apenas uma falta.

QUALIDADE NO MEIO

O jogo desta noite também ilustrou como Fred pode trazer qualidade ao meio de campo da Seleção Brasileira. Em campo, ele errou apenas três dos 52 passes que tentou, segundo o site “FootStats”. Isso representa um aproveitamento de 94,5%.

Ademais, vale lembrar que o volante ajudou na saída de bola e na distribuição do jogo. Nesse cenário, ele se destacou, principalmente, nos passes longos: segundo o “SofaScore”, Fred acertou sete das nove bolas longas que tentou – 78% de aproveitamento no quesito.

Apesar de algumas críticas da torcida nos últimos jogos, Fred tem a confiança de Tite e mostrou, nos dois lados do campo, que pode ser importante para a conquista do sonhado hexacampeonato.

E MAIS:

Saiba mais