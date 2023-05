Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 06/05/2023 - 19:17 Compartilhe

Grande destaque na decisão contra o Osasuna, Rodrygo comemorou o título da Copa do Rei pelo Real Madrid. Em entrevista após o duelo deste sábado, o camisa 21 celebrou o fim do jejum merengue na competição e o bom momento vivido na carreira.

– Estou muito feliz. Falávamos que fazia muito tempo que o Real Madrid não conquistava essa competição. Era só a que me faltava. Foi um dia muito especial, com dois gols. Sempre dizia que era um título que queria ganhar, pois era o único que me faltava, mas quero seguir ganhando muito mais. É a primeira e em um dia muito especial para mim.

Na temporada passada, Rodrygo conquistou o Campeonato Espanhol, a Champions League e a Supercopa da Espanha, enquanto o brasileiro venceu a Copa do Rei, o Mundial de Clubes e a Supercopa da Europa, em 2022/2023. O jogador ainda tem a oportunidade de vencer mais uma Liga dos Campeões, mas tem que derrotar o Manchester City na semifinal.

Contratado em 2019, o camisa 21 vem sendo um talismã do Real Madrid desde a última temporada. O brasileiro havia sido decisivo na conquista da última Champions League com gols chaves contra Chelsea e Manchester City e o atacante segue tendo um papel muito importante na equipe de Carlo Ancelotti.

