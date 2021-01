Decisivo, Luiz Adriano tem maior sequência de gols pelo Palmeiras Atacante chegou a 18 gols na temporada e assumiu a artilharia do Verdão de forma isolada, superando Willian

Luiz Adriano vive grande fase com a camisa do Palmeiras. Artilheiro da equipe na temporada, o atacante anotou um golaço na partida contra o River Plate pela semifinal da Libertadores, alcançando a sua maior sequência de gols com a camisa alviverde, ao balançar as redes em três partidas consecutivas.

Retrospectiva: Os 20 momentos mais marcantes do Palmeiras na década

Depois de ficar mais de um mês parado se recuperando de uma lesão, o centroavante voltou a campo na etapa complementar da primeira partida da semifinal da Copa do Brasil, contra o América-MG, mas não conseguiu marcar.

>> Veja o chaveamento completo da Libertadores

E MAIS:

Nos confrontos seguintes, por outro lado, o atacante recuperou a titularidade e se mostrou fundamental para o desempenho ofensivo palestrino. Luiz Adriano marcou nos três embates seguintes (jogo decisivo contra o América-MG, Red Bull Bragantino pelo Brasileirão e jogo de ida diante do River Plate), algo que ainda não havia conseguido no Verdão.

O camisa 10 chegou ao Palmeiras em meio à temporada de 2019 e, apesar de sofrer com lesões, sempre manteve uma boa média de gols. Em 2020, o atleta soma 44 partidas e 18 gols com a camisa do Verdão.

E MAIS:

Veja também