Decisivo, Lucas Braga relembra início de sonho pelo Santos: ‘Passa um filme’ Atacante marcou o seu primeiro gol pelo Santos e ainda deu a assistência para o tento da vitória por 2 a 1 do Peixe diante do Defensa y Justicia (ARG) pela Libertadores

O atacante Lucas Braga foi o nome do Santos na vitória de virada por 2 a 1, contra o Defensa y Justicia (ARG), pela sexta rodada do grupo G da Conmebol Libertadores, nesta terça-feira (20), na Vila Belmiro. O atacante que saiu do banco aos 12 minutos do segundo tempo, empatou o jogo aos 32 e deu a assistência para Marcos Leonardo anotar o segundo aos 47 da etapa final.

Torcedor de infância, o atleta revelou a realização de um sonho, iniciado pelo incentivo dos seus seus pais, que o levavam para assistir as partidas do Peixe quando ele era criança.

– Esse sonho começou lá atrás, quando a minha mãe, que é santista, me ajudava a torcer pro Santos me levando aos estádios com o meu pai. E ele foi realizado no primeiro dia de treino que eu vesti a camisa do Santos. Ali eu já estava com uma alegria muito grande no meu coração. Na estreia foi algo maravilhoso e hoje eu completo esse sonho realizado na minha vida – disse o atleta em entrevista coletiva virtual após a partida.

Ao marcar o gol, o atacante chorou de emoção e disse que enquanto as lágrimas escorriam passava um filme na sua mente, ainda revelando que há três anos ainda estava nas arquibancadas torcendo pelo Peixe.

– Passou um filme muito grande de tudo o que vive até hoje, três anos atrás estava na várzea, em projetos sociais, e quando você consegue marcar um gol vestindo a camisa do Santos passa um filme de toda luta, batalha, suor, que valeu a pena pra você estar presente naquele momento – afirmou Braga.

– Até 2017 eu estava acompanhando o Santos pelo Tobogã, no Pacaembu, e hoje poder estar aqui, dentro de campo, ajudando, até hoje não caiu a ficha. É uma sensação muito especial – acrescentou.

Lucas Braga foi contratado pelo Santos no início de 2019, após se destacar pela Luverdense. Acumulou partidas pela equipe B santista e foi emprestado ao Cuiabá na sua primeira temporada pelo Alvinegro. No início de 2020, disputou o Paulistão pela Inter de Limeira, no qual se destacou e foi integrado ao elenco principal do Peixe, onde já tem 14 jogos disputados e agora um gol anotado

