Decisivo em vitória, Marcelo Lomba comemora grande fase no Inter

O Internacional teve dificuldades para vencer o Athletico-PR neste domingo à noite, por 2 a 1, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Decisivo, o goleiro Marcelo Lomba falou sobre a pressão que o time sofreu no segundo tempo e do bom grande momento vivido por ele com a camisa colorada.

Marcelo Lomba fez pelo menos três grandes defesas no segundo tempo e evitou que o Internacional deixasse o campo sem a vitória. Num dos lances, o camisa 1 precisou usar a elasticidade e o reflexo em chutes de Renato Kayser e Fabinho, respectivamente.

“Foi dramático (risos). Aqui a gente sabe que tem que acreditar até o final e foi o que fiz nos lances. Trabalho diariamente para aparecer nesses momentos e fico feliz por colaborar com mais uma vitória do Inter e principalmente por ajudar o clube a permanecer na parte de cima da tabela”, comentou o goleiro.

Quem também vive boa fase com a camisa do Internacional é Thiago Galhardo, que voltou a balançar as redes. O jogador, artilheiro do Brasileirão com 13 gols, também falou sobre o bom momento no time gaúcho.

“Estou muito feliz fora de campo e isso também contribui muito. O Inter é um time competitivo e que joga da mesma forma dentro e fora de casa, por isso temos essa regularidade. Espero continuar contribuindo com essa grande campanha no Brasileiro e também nos outros campeonatos que disputados como a Copa Libertadores e a Copa do Brasil”, enfatizou.

Com a vitória sobre o Athletico-PR, o Internacional chegou aos 28 pontos e se manteve na vice-liderança do Campeonato Brasileiro dois pontos atrás do líder Atlético-MG, com 30. O time mineiro, porém, tem um jogo a menos 14 a 15. O Flamengo caiu para terceiro lugar, com 27.

Veja também