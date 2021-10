‘Decisiva’, diz Marquinhos sobre importância da bola parada na vitória do Brasil

O zagueiro Marquinhos, autor do gol que deu início à vitória de virada do Brasil sobre a Venezuela por 3 a 1, nesta quinta-feira, destacou o valor da bola parada para a reação da equipe.

“A bola parada é decisiva, por isso trabalhamos muito. Procuramos trabalhar o máximo possível, porque hoje faz muita diferença”, afirmou Marquinhos em entrevista ao canal oficial da transmissão do jogo válido pela 11ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

O zagueiro do Paris Saint-Germain marcou aos 71 minutos, após cobrança de escanteio de Raphinha. Gabigol, de pênalti (85), e Antony (90 + 5) decretaram a vitória para os brasileiros sobre os venezuelanos, que abriram o placar com Eric Ramírez (11).

“Foi um jogo difícil, começamos muito abaixo do que podemos fazer (…), mas o resultado final é o que conta”, disse Marquinhos, que se mostrou satisfeito com o desempenho da equipe no segundo tempo após uma etapa inicial em que ele ficou surpreso com a seleção Venezuelana.

Com este resultado, os brasileiros lideram a tabela com 27 pontos, oito a mais que a segunda colocada Argentina, que empatou por 0 a 0 com o Paraguai (6º) nesta quinta, em Assunção. Já os venezulenos ocupam a lanterna da classificação, com apenas 4 pontos.

No domingo, em partida pela quinta rodada, que não foi disputada em março por conta da pandemia de covid-19, o Brasil encara a Colômbia em Barranquilla, enquanto a Venezuela recebe o Equador.

Os quatro primeiros colocados nas eliminatórias garantem vaga para a Copa do Mundo, enquanto o quinto lugar disputa um mata-mata (ida e volta) contra a seleção de outro continente ainda não definido pela Fifa.

