Decisão sobre leilão da Avianca é postergada

A sessão que julgaria ontem a realização do leilão dos slots (autorizações de pouso e decolagem) da Avianca foi adiada para o dia 17, disseram fontes ao Estadão/Broadcast. Ontem, seria avaliado o pedido da prestadora de serviços em aeroportos Swissport para que um novo plano de recuperação judicial fosse apresentado. Um dos magistrados do Tribunal de Justiça de São Paulo informou que o desembargador Ricardo Negrão, do TJSP, estava “acamado”, disse uma fonte. A Avianca entrou em recuperação judicial em dezembro de 2018, com dívidas de R$ 2,7 bilhões.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.