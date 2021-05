Decisão na Argentina! Saiba o que o Fluminense precisa para avançar às oitavas de final da Libertadores Tricolor vai para o jogo com o River Plate tendo que vencer; caso empate ou perca, torce por tropeço do Junior Barranquila contra o eliminado Santa Fe

O Fluminense acabou desperdiçando a oportunidade de garantir a classificação antecipada após perder por 2 a 1 para o Junior Barranquilla (COL), nesta terça-feira. Agora, os brasileiros terão uma complicada missão pela frente e a decisão da classificação para as oitavas de final do Grupo D ficará para a última rodada da fase de grupos. Veja a seguir os cenários possíveis para o Tricolor.

O River Plate (ARG) surpreendeu a todos ao sair vitorioso diante do Independiente Santa Fe (COL) por 2 a 1, nesta quarta-feira, chegando aos nove pontos e tomando a liderança da chave. O resultado foi ruim para o Flu, que agora cai para segundo, com oito. O Junior Barranquilla é o terceiro com seis, enquanto o Santa Fe é o lanterna, com dois pontos conquistados, e já eliminado até da Sul-Americana.

Neste cenário, o Fluminense avança se vencer o River no Monumental de Nuñez, na próxima terça-feira, às 19h15 (de Brasília). Se empatar ou perder, dependerá de um tropeço do Junior no clássico colombiano com o Santa Fe, que jogará com a vantagem da altitude de Ambato, no Equador a 2.500 metros acima do nível do mar, pouco abaixo do que a equipe está acostumada em Bogotá.

Vale lembrar que o River Plate teve 20 jogadores com Covid-19 para esta rodada da Libertadores, tendo que jogar com o volante Enzo Pérez no gol. De acordo com o protocolo de competições da Conmebol, não há um período limite de isolamento determinado após o atleta testar positivo. A única recomendação é o isolamento. Os positivados só podem retornar se testarem negativo em novo exame.

Antes de pensar na Libertadores, o Fluminense volta a entrar em campo neste sábado pelo segundo jogo da final do Campeonato Carioca, diante do Flamengo. A primeira partida ficou empatada em 1 a 1. O clássico é no Maracanã, às 21h05 (de Brasília).

Veja todos os cenários:

– Se vencer

Neste caso o Fluminense se classifica em primeiro lugar do Grupo D, chegando aos 11 pontos e deixando o River Plate com nove.

– Se empatar

O Fluminense chegaria aos nove pontos e poderia se classificar apenas em segundo, pois o River iria aos 10. Porém, para avançar depende de um tropeço do Junior Barranquilla contra o Santa Fe.

Caso o Junior vença, os dois times ficam com nove pontos e a segunda vaga é decidida nos critérios de desempate. O primeiro é o saldo. O Tricolor tem 1 enquanto os colombianos tem 0. Caso este também fique empatado, a decisão fica pelo número de gols marcados. O Flu tem 7, um a mais do que os adversários. O quarto e último critério é a posição no ranking de clubes da Conmebol e os brasileiros levariam a pior pois estão em 39º e os colombianos em 27º.

– Se perder

No pior dos cenários, o Flu ficaria com oito pontos e precisaria de uma derrota ou empate do Junior Barranquilla.

