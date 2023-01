Decisão judicial derruba contas de deputados bolsonaristas e youtuber Monark

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/01/2023 - 20:01 Compartilhe

Uma decisão judicial deixou retida diversas contas bolsonaristas nas redes sociais nesta sexta-feira (13). O youtuber Monark, os deputados bolsonaristas Nikolas Ferreira (PL-MG) e José Medeiros (PL-MT), além de influenciadores apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, tiveram as contas retiras no Twitter e no Instagram.





No Twitter, os perfis procurados aparecem com um aviso de que estão indisponíveis no Brasil por decisão judicial. No Instagram, há um aviso de que o link pode não estar funcionando ou que a página foi removida.

No Twitter, por exemplo, Monark contava com 1,4 milhão de seguidores, enquanto Nikolas Ferreira tinha mais de 2 milhões. A influenciadora bolsonarista Bárbara Destefani também teve a conta derrubada com a decisão.

A plataforma aponta que um perfil é retido quando há decisão judicial e que a suspensão só ocorre quando é uma decisão própria do site.





