Decisão de venda da participação na Taesa não foi tomada até o momento, diz Cemig

A estatal mineira Cemig enviou comunicado ao mercado no qual evitou confirmar a informação, de que estaria disposta a se desfazer da sua participação acionária na Transmissora Aliança de Energia Elétrica (Taesa), divulgada nesta terça-feira, 7, pelo jornal Valor Econômico. Segundo a holding elétrica, nenhuma decisão sobre o tema foi tomada pelos seus órgãos de governança.

“A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) esclarece que está constantemente avaliando seu portfólio de ativos, visando otimizar sua alocação de capital. Nesse sentido, a Companhia conta com o assessoramento de instituições financeiras para acompanhar cada uma de suas participações. No caso específico dos ativos citados na referida matéria, a Cemig informa que até a data de hoje não foi tomada nenhuma decisão pelos seus órgãos de governança”, afirmou a empresa, no comunicado.