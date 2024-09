Decisão de juros do Fed pode encorajar outros bancos centrais a relaxar política monetária

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/09/2024 - 10:23 Para compartilhar:

O esperado corte de taxas do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) nesta quarta-feira pode soar como sinal de tudo certo para os bancos centrais estrangeiros que também estão preocupados com seu crescimento econômico doméstico.

Alguns dos bancos centrais mais importantes do mundo, incluindo os da zona do euro, Reino Unido e Canadá, já começaram a cortar as taxas de juros nos últimos meses. Mas há vários outros, incluindo Índia, Coreia do Sul e África do Sul, que se seguraram. E a ação do Fed pode encorajá-los a mergulhar.

Para muitos bancos centrais, reduzir as taxas antes do Fed corre o risco de enfraquecer suas moedas nacionais.

Quando suas taxas são reduzidas em relação às taxas dos EUA, sua moeda se torna menos valiosa. Isso, por sua vez, pode aumentar os preços de suas importações, criando uma nova onda de pressões inflacionárias. Fonte: Dow Jones Newswires.