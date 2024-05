Decisão de fechar parcialmente estádio do Atlético de Madrid por gritos racistas é anulada

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/05/2024 - 10:32 Para compartilhar:

A Federação Espanhola de Futebol (RFEF) anulou nesta quinta-feira (9), em recurso, a sanção de fechamento parcial do estádio do Atlético de Madrid por dois jogos devido a gritos racistas dirigidos ao jogador do Athletic Bilbao, Nico Williams, no Metropolitano, no final de abril.

Em um comunicado, a RFEF valoriza em especial a “colaboração ativa” do Atlético, que recorreu do fechamento parcial do estádio para os próximos dois jogos e à aplicação de multa de 20 mil euros (cerca de R$ 111 mil) após este incidente ocorrido durante a 33ª rodada de LaLiga contra o Athletic Bilbao.

O espanhol Nico Williams ouviu imitações de sons de macaco dirigidos a ele durante a derrota de sua equipe por 3 a 1 em Madri. A partida teve que ser interrompida durante vários minutos quando Williams indicou o incidente ao árbitro.

O autor destes atos foi identificado graças às câmeras presentes no estádio e colocado à disposição da polícia após a partida, enquanto o Atlético suspendeu o seu plano de sócio-torcedor.

Em sua resolução desta quinta-feira, a RFEF elogia a rápida condenação do clube a estes atos, descritos como um “incidente isolado protagonizado por um único sujeito (…) e não por um grupo indeterminado”, o que justifica, segundo a federação, o cancelamento da sanção.

Apesar dos esforços das instituições, que agora denunciam cada incidente às autoridades e multiplicam as campanhas de comunicação, a Espanha continua a ter problemas para erradicar o racismo dos seus estádios, onde o brasileiro Vinicius Jr é frequentemente vítima de insultos.

ati/mdm/dam/avl/aam