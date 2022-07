Decisão da Justiça obriga o Vasco a apresentar contratos com a 777 Partners ao Conselho de Beneméritos







O Vasco sofreu uma derrota nos tribunais. Um grupo de cinco beneméritos do clube obteve uma liminar que obriga a diretoria a apresentar a eles os contratos trocados com a 777 Partners. A empresa estadunidense tem encaminhada a compra da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) cruz-maltina. A informação foi publicada primeiramente pelo jornalista Wellington Campos, da “Rádio Tupi”.

Na decisão, o desembargador Luiz Roldão de Freitas Gomes Filho entende que, por serem beneméritos, tais sócios têm direito a lerem tais contratos. O clube afirma ainda não ter sido informado oficialmente.

-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro

Por outro lado, o presidente do Conselho Deliberativo do Vasco, Carlos Fonseca, afirmou, no início da reunião desta quarta-feira, que não havia impedimento ou preocupação para que ela ocorresse. Ele afirmou estar respaldado pelo vice-presidente do departamento jurídico do clube, Jose Candido Bulhões.

– Consultei nosso jurídico. O Vasco não foi intimado, mas pude depreender que não há qualquer decisão para a não realização da decisão. Conversei longamente com o VP jurídico. Não há impedimento para a realização desta reunião – explicou, em resposta ao benemérito Rafael Landa.

E MAIS: